Стоимость страховки идущих на Украину судов резко выросла

Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю увеличилась на треть, сообщает Bloomberg.

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Это произошло на фоне участившихся ударов по украинским портам. Страховое покрытие превысило 1% от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели (0,75%). Для судна стоимостью в 50 миллионов долларов это будет означать увеличение страховки на 125 тысяч долларов за рейс.

В связи с ударами по портам Украины компании начали чаще страховать свои грузы, что покрывается отдельно от страховки перевозящих их судов. Пока что трафик устойчив, но продолжающиеся атаки могут заставить судовладельцев быть более осторожными.

Украина является крупным экспортером зерна, а сельскохозяйственные товары приносят Киеву жизненно важные доходы. За последние три месяца Россия осуществила более 60 атак, чтобы парализовать экспортные возможности Украины.

Ранее сообщалось об ударах в портах Одессы и Ильичевска Одесской области. Они были нанесены по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров.