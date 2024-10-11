В Раде предупредили граждан о новом повышении налогов

Недавнее повышение налогов для населения на Украине будем не последним, поскольку западные партнеры не намерены предоставлять Киеву деньги безвозмездно. Об этом заявил депутат украинского парламента, член фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" и комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

"Это не последнее повышение налогов, которое нас ожидает, 100% не последнее. Будет еще, потому что нам никто в мире не будет дарить деньги. Мы их или одалживаем, или сами отдаем", - приводит его слова украинское издание "Новости. Live".

Накануне Верховная рада приняла закон о повышении налогов на Украине, часть положений которого, как ожидается, вступит в силу задним числом, с 1 октября. Одним из основных положений этого документа было повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей. На стадии обсуждения документа сообщалось, что планировалось также установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%, ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% и некоторые другие меры. Однако, как рассказал депутат Рады Ярослав Железняк, парламент не принял значимую поправку, что может существенно изменить суть закона.

Власти Украины неоднократно признавали, что повышение налогов и акцизов неизбежно и альтернативы этой мере нет. В Киеве заявляют, что страна самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. Но даже несмотря на это, проблема наполняемости бюджета встает для украинских властей все острее. Правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу 2025 года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение $34,8 млрд внешних займов. При этом западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию.