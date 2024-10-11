Новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro оценили в России в 80 000 рублей

В России стартовали продажи новых планшетов Huawei – MatePad Pro и MatePad 12 X. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании МТС. Флагманский планшет Huawei MatePad Pro отличается легким корпусом и весит всего 508 граммов, при этом его толщина составляет всего 5,5 мм, что делает его самым легким 12-дюймовым планшетом на рынке. Примечательно, что он даже легче, чем многие 13-дюймовые планшеты. Его удобно держать и выполнять операции на нем одной рукой. OLED-экран устройства поддерживает максимальную яркость в 2000 нит. Huawei MatePad 12 X – легкий флагманский планшет, разработанный специально для молодежи. Планшет оснащен обтекаемым цельнометаллическим корпусом. Задняя панель планшета новинки изготовлена из натурального экологически чистого материала – слюдяного порошка. MatePad 12 X продается по цене от 50 тыс. руб. При этом MatePad Pro в России оценили минимум в 80 тыс. руб. "Продажи планшетов в России второй год подряд демонстрируют положительный результат. В первом полугодии в России было продано 1,18 млн устройств на сумму 26,2 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 30% в штуках и на 32% в деньгах. Huawei входит в тройку лидеров по продажам, поэтому мы ожидаем, что новинки будут пользоваться высоким спросом", – сказал "Газете.Ru" коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.