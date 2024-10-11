В России не ожидают ухода иностранных компаний из страны

Власти полагают, что страну практически перестанут покидать иностранные фирмы. В ближайшую трехлетку в бюджете заложили существенное падение поступлений от безвозмездных платежей, в том числе связанных с продажей активов иностранных организаций, сообщают «Известия».

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в текущем году власти готовятся к получению 141 млрд рублей по статье «поступления от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями».

В дальнейшем доходы существенно сократятся — до 295 млн рублей каждый год. По словам директора Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимира Климанова, пик поступлений от уходящих компаний пришелся на 2023–2024 годы. Как уточнил он, прогнозировать его в будущем проблематично.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что большинство нерезидентов, которые хотели уйти из России, уже сделали это.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» возглавила рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний по версии Forbes, ее результат по итогам 2023 года составил 1,529 трлн руб. Годом ранее нефтяная компания была на третьей строчке.