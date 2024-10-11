В России увеличился спрос на спортивную одежду

В России зафиксирован рост спроса на спортивную одежду и обувь в июле–сентябре. Показатель увеличился на 45% год к году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ретейлера Lamoda.

Экспертами была подготовлена аналитика продаж таких товаров в преддверии осенних беговых марафонов. Среди пяти наиболее покупаемых спортивных позиций — кроссовки, кеды, футболка, спортивные брюки и носки.

Самый большой рост продаж наблюдается по спортивной обуви (+88%), спортивным костюмам (+49%) и верхней спортивной одежде (+26%). По словам управляющего директора по розничному бизнесу Lamoda Романа Заверюхи, компания видит, с какой скоростью растет интерес к спорту и бегу в России.

«Сейчас покупателям нужна не просто спортивная обувь, теперь они выбирают разные пары под определенные виды спорта. А также большое значение придают ее технологичности», — подчеркнул собеседник.

Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карину Таукенову сообщили, что средняя стоимость товаров в категориях «одежда» и «обувь», разрешенных к параллельному импорту, продемонстрировала снижение с середины августа 2022 года. Показатель уменьшился на 7–50%.