Россия заметно нарастила вывоз мяса

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза мяса и субпродуктов птицы из России выросли на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 264,157 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы презентации замглавы Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Глеба Голубева.

За отчетный период экспорт говядины и субпродуктов увеличился на 22 процента и составил 31,674 тысячи тонн. В свою очередь, объемы вывоза свинины и субпродуктов выросли на 24 процента и достигли отметки в 189,166 тысячи тонн. Что касается готовых мясных продуктов, то Россия нарастила их экспорт на 21 процент, до 61,618 тысячи тонн, уточнил Голубев.

Он добавил, что в настоящее время отечественные поставщики отправляют различные виды мяса и субпродуктов более чем в 105 стран, а готовую мясную продукцию — в 36 государств. Экспорт российской говядины идет в 38 стран, свинины — в 21 государство, резюмировал Голубев.

Экспорт российского мяса растет не первый год. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за последние десять лет суммарные объемы вывоза животноводческой продукции из страны увеличились в десять раз. Глава правительства отметил, что иностранные покупатели проявляют большой интерес к различным видам российского мяса, включая свинину и говядину. По данным главы Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, география поставок этой продукции из РФ насчитывает почти 100 стран.