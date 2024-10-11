Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о рисках замедления глобальной экономической активности. Об этом она сказала в ходе второй встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. RT на русском

«Что касается экономического прогноза - я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года, однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой. Геополитические риски сохраняются и даже в последнее время растут, включая риски глобальной финансовой фрагментации», - сказала Набиуллина. ТАСС

Набиуллина также отметила, что некоторые центральные банки снижают учетные ставки, несмотря на нисходящий тренд инфляции. Российская газета