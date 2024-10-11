Названы ключевые риски для мировой экономики

Основные риски для мировой экономики - увеличение долга и ухудшение ситуации в торговле и валютно-финансовой системе. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

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По словам Силуанова, связанные с долговой устойчивостью проблемы обострились и снова выходят на первый план. Финансовые риски в мире усиливаются из-за игнорирования проблем растущего долга во многих странах, прежде всего в развитых, отсутствия стратегии консолидации и неготовности принятия ответственных решений по этим направлениям, отметил он.

Как указал министр, риски ухудшения ситуации в мировой торговле и валютно-финансовой системе возникли в связи с введением протекционистских мер. Торговля, доступ к финансовым системам все больше используется как оружие в геополитической борьбе, подчеркнул Силуанов.

«Мы здесь не должны сидеть сложа руки», - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил об увеличении энергопотребления в стране. Как уточнил он, ситуация указывает на экономический рост государства.