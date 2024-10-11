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Внешний долг РФ на 1 октября снизился на 7,7%

Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил $293,4 млрд, что на 7,7% ниже показателя на начало 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ.

Внешний долг России снизился
© РИА Новости
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 24,5 млрд долларов США или на 7,7%. Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - указано в материалах ЦБ РФ.
Экономика
Банк России