«Руспродсоюз»: молоко в России подорожало на 12%

Цены на молоко с начала года в России выросли на 12%. Причем как на пастеризованное, так и стерилизованное, сообщили URA.RU в «Руспродсоюзе». Эксперты объяснили, что на стоимость молока для потребителей влияет несколько факторов.

Молоко относится к продуктам первой необходимости, поэтому россияне пристально наблюдают за всеми скачками цен.

«Средняя стоимость пастеризованного молока в рознице сегодня составляет 82,3 рубля за кг — на 12,2% выше, чем в 2023 году. А за стерилизованное молоко придется заплатить 104,4 рубля за кг. Цена увеличилась на 12,7% к году ранее», — сообщает заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он добавляет, что самообеспеченность страны этим продуктом сейчас составляет около 86%. Как объяснила председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая, именно этот фактор влияет на стоимость товара.

«На цену влияет рост потребления молочной продукции и спроса на нее. У нас фиксируется недостаточная обеспеченность рынка собственным молоком. Часть нам приходится экспортировать из других стран», — рассказывает эксперт.

Кроме того, чтобы потребитель получал только качественную продукцию, рынок сейчас активно избавляют от молока и молокоемких товаров, произведенных с нарушением технологий, а также контрафакта, где использованы дешевые немолочные заменители. Это ведет к увеличению потребности в молочных компонентах, что тоже влияет на цены.