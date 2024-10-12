В России стали потреблять больше рыбы

Потребление рыбы в России выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека. Такие цифры по итогам 2023 года назвал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, передает РИА Новости.

«22,5 килограмма в год — столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году», — сказал специалист.

По темпам роста потребления в 2023 году рыбная продукция опередила другие категории продуктов. В их числе молоко, молочные продукты, яйца и сахар.

Больше всего рыбы потребляют на Дальнем Востоке — почти 26 килограммов ежегодно. Также этот продукт занимает весомую долю в рационе жителей Центрального федерального округа — 24,6 килограмма.

В прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%. Однако они занимают небольшую долю во всей категории «рыба и рыбопродукция».

Сейчас в России по поручению президента Владимира Путина реализуется дорожная карта по повышению потребления рыбы.

Зверев отметил, что необходимы рабочие механизмы, которые помогут сделать продукцию доступнее. Это субсидирование доставки, развитие логистики, масштабирование программы «Доступная рыба».

По словам эксперта, ВАРПЭ отправила свои предложения в Минсельхоз.

Ранее ВЦИОМ подсчитал, что раз в неделю и чаще едят рыбу 42% россиян.