Рост доходов бюджета Москвы по итогам 2024 года превысит 16%

Ожидаемый рост доходов бюджета Москвы по итогам текущего года превысит 16 процентов. Об этом стало известно в субботу, 12 октября.

© Вечерняя Москва

На период с 2025 по 2027 годы доход столичного бюджета запланирован с учетом прироста прибыли на шесть процентов. Соответствующий закон «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» был одобрен Правительством Москвы. В течение трех лет городские власти планируют увеличить бюджет по всем основным источникам. Большой акцент при этом будет делаться на работу малого и среднего бизнеса.

Ожидаемый рост является результатом многолетней политики в экономической сфере, который стал возможен благодаря повышению доходного потенциала города, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Правительство Российской Федерации также утвердило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В 2025 году предполагается увеличивать доходы федеральной казны до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что составляет почти 12 процентов по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем доля нефтегазовых доходов вырастет до 73 процентов.