МВФ раскрыл данные об инфляции в Турции

Инфляция в Турции достигнет 43% по итогам 2024 года. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ), пишет турецкое издание Ekonomim.

© Unsplash

«Ожидаемая инфляция на конец 2024 года составит 43%, в 2025 году будет 24%, а в 2026 — 17,2%», — пишет издание

Прогнозируется, что к 2029 году инфляция снизится до 15%.

МВФ ожидает, что инфляция в Турции будет снижаться «в рамках постепенной корректировки политики властей». При этом риски довольны значительны. Они включают более сильную, чем ожидалось, инерцию заработной платы и цен, разворот потоков капитала, рост мировых цен на энергоносители и эскалацию геополитической напряженности.

В отчете фонда отмечается, что Центральный банк Турецкой Республики должен быть готов к дальнейшему ужесточению своей политики.