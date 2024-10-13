Эксперт объяснил, будет ли резкое ослабление рубля

Резкого ослабления рубля ждать не стоит, так как в России нет дефицита торгового и платежного баланса, пишет «Финам» со ссылкой на старшего инвестконсультанта Тимура Нигматуллина. По его словам, состояние валюты приходит в норму после укрепления летом.

В России все так устроено, что последний квартал года — это треть всех расходов по всему году. <…> Бюджет на 2025 год шел попутно с внесением поправок в закон о бюджете о том, что расширятся расходы на текущий. То есть двойной удар по рублю. Пока у нас нет двойного дефицита. <…> Пока у нас нет дефицита торгового, платежного баланса, какого-то резкого ослабления рубля ждать не стоит, — подчеркнул Нигматуллин.

До этого директор департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отмечал, что рубль ослабляет ряд факторов. Среди них инфляционное давление, резкое снижение индекса деловой промышленности в сфере промышленного производства, неопределенность на ближневосточных рынках.

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Ранее генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко рассказала, что курс доллара может достигнуть 100 рублей к концу года. Такое возможно при возникновении неожиданных негативных событий, связанных с потенциальными санкциями или обострением ситуации на Ближнем Востоке.