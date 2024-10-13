Правительство Москвы одобрило прогноз развития столицы на три года

Правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на 2025-2027 годы. В нем отмечается, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, под которым Россия оказалась в 2022 году, экономика города продолжила расти и в 2023-2024 годах Москва вышла на стабильные темпы роста валового регионального продукта на уровне 4%. "Такая позитивная динамика - показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям", - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города уверен, что и в ближайшее трехлетие развитие экономики продолжится, рост ожидается во всех основных отраслях. В частности, производство обрабатывающей промышленности вырастет в 2025-м на 10%, в 2026 -2027 гг. - на 7,5% в год. Сфера розничной торговли на 2,5 - 3 и 4 - 5% соответственно. По-прежнему привлекательной столица останется и для инвесторов - количество инвестиций прогнозируется с ростом на 4-4,8 процента ежегодно.

Такое позитивное развитие экономики позволило властям сформировать бюджет, который сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и направлен на развитие города, а также социальную защиту москвичей. Доходы бюджета с 4,8 триллиона рублей в 2025 году планируется увеличить до 5,1, в 2026-м - до 5,4, а в 2027-м - до 5,8 трлн. Причем большая часть их, как и в настоящее время, будет формироваться за счет налогов на физические лица, в частности, в 2025 году они составят 2,3 трлн, а в 2027-м - 2,7 трлн руб. Вырастут и расходы, но при этом дефицит бюджета с 461 млрд руб. в 2025 году сократится до 144,6 млрд руб. в 2027-м.

Среди расходов 90% средств в 2025 году будет направлено на реализацию 13 государственных программ, затрагивающих ключевые сферы жизни города, включая здравоохранение - 610, 7 млрд руб., образование - 649,6 млрд, транспорт - 1, 08 трлн, жилищную сферу - 567,6 млрд, развитие городской среды - 262,8 млрд рублей.

На социальную поддержку жителей в 2025 году будет направлено свыше 689 млрд руб. Как отметил мэр, приоритетными для властей остаются выплаты старшему поколению. В частности, только на доплаты к пенсиям в бюджете заложено 177,7 млрд руб. Это позволит поднять пенсию примерно 2 миллионам столичных пенсионеров, которые с городской доплатой в 2024 году получают 24 500 рублей, до нового минимального уровня 25 850 рублей. Но это касается пенсионеров, проживающих в столице не менее 10 лет. Тем ветеранам, стаж жизни в столице у которых меньше, город доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, который в текущем году составляет 16 964 руб.

Сейчас экономике Москвы не хватает около полумиллиона работников, к 2027 году эта цифра вырастет до 780 тысяч

Повысятся и доходы работающих москвичей. Исходя из социально-экономического прогноза правительства Москвы средняя зарплата по итогам 2024 года составит 161 тыс. руб., в 2025 году она достигнет 180 тыс. руб., в 2026-м - 198 тыс. руб., а в 2027 году - может превысить 200 тыс. руб. - до 214 тыс. руб. Тем не менее дефицит кадров в городе станет даже еще более острым. Если сейчас экономике Москвы не хватает около полумиллиона работников, то к 2027 году эта цифра вырастет до 780 тысяч. "Сегодня это один из ключевых вызовов для экономического развития города, адекватный ответ на который требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров", - говорится в прогнозе социально-экономического развития города.

Мнение экспертов

Антон Табах, главный экономист - управляющий директор "Эксперт РА":

- Прогноз выглядит очень взвешенным, он учитывает, что дальнейшее развитие будет идти с высоких уровней, достигнутых несмотря на санкции. Кроме того, учитывает и денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, и нарастающую потребность в квалифицированных кадрах, так как ожидается рост именно в технологичных производствах и услугах. Эта потребность - тоже продукт развития предыдущих лет.

Прогноз амбициозный, его реализация потребует серьезной работы и вложений от города, координации действий с бизнесом и сферой образования. Прогнозируемый устойчивый рост ВРП в 2,7-3% выглядит реалистичным и достижимым.

Леонид Гохберг, профессор, первый проректор НИУ "Высшая школа экономики":

- Несмотря на глобальную нестабильность, экономика Москвы продолжает развиваться в русле трендов, ярко характеризующих ключевые мировые города. Прежде всего, это опережающее развитие ИКТ-сектора, особенно в части его самых передовых сегментов, таких как технологии искусственного интеллекта. По нашим оценкам, на Москву приходится более 70 процентов общероссийской выручки от разработки программного обеспечения. Растущей специализацией города являются интеллектуальные услуги с их ядром - наукой. В Москве концентрируется порядка трети научного потенциала нашей страны, который во все большей степени определяет устойчивость развития обрабатывающей промышленности и других перспективных отраслей.