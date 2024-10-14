Минтруд планирует актуализировать ряд норм Трудового кодекса

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили изменить систему привлечения мигрантов к работе и, в частности, отказаться от их свободного въезда в страну. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил глава ведомства Антон Котяков.

По его мнению, неправильным является тот факт, что мигранты могут свободно въехать на территорию России и потом долгое время искать работодателя с непонятными условиями трудоустройства.

Котяков отметил, что работодатели тратят деньги на обучение и медицинское обследование мигрантов без гарантии того, что потом они не уволятся. В частности, министр привел пример, когда сфера услуг привлекает мигрантов со стройки и предприятий обрабатывающей промышленности.

Для устранения этой проблемы глава Минтруда предложил обязать работающего мигранта вернуть потраченные на него суммы в случае ухода. При этом за подготовку документов, медицинское обследование и обучение мигрант должен потратиться сам и сделать это на территорий своей страны.