Стало известно, зачем страны отказываются от доллара

Доля доллара в международных резервах упала до минимума за последние 30 лет, составив 58,22%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

"Доллар опасен. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу", — заявил бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста.

Центральные банки многих стран снижают долю американской валюты в резервах из-за ее использования США как инструмента давления. Государства наращивают долю менее "токсичных" валют и золота для диверсификации рисков. Эксперты отмечают и другой фактор снижения доли доллара — рост популярности стейблкоинов.

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"Формальное снижение доли доллара в официальных резервах может компенсироваться стейблкоинами, привязанными к нему же. Это создает своего рода "техническую дедолларизацию" через криптовалютный рынок", — пояснил Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

Несмотря на сохранение доминирующего положения в мировой торговле, многие страны переходят на альтернативные расчеты. Россия сократила долю доллара в международных сделках почти вдвое, до 17%. На рубль в платежах за экспорт в Европу приходится 67%, а в торговле с Азией и Африкой на национальные валюты — 80% и 84% соответственно.