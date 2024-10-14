В РФ провели межрегиональную сделку по исламскому банкингу

В РФ впервые заключили межрегиональную инвестиционную сделку по нормам шариата. Об этом пишет издание "Ведомости".

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Размер сделки составил 40 млн рублей. Она была заключена на платформе "Статус-инвест" 11 октября. Средства были переданы чеченским фондом им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций финансовому дому "Амаль".

До этого совет улемов разрешил мусульманам некоторые операции с кешбеком.

Шариат запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа. Согласно закону, допускается взимание переменного вознаграждения — в зависимости от результатов сделок. Участники эксперимента не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.