Минтруд оценил ситуацию на рынке труда

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госдумы заявил, что ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%. Его слова приводит РИА Новости.

"Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%", - заявил он.

При этом, по словам Котякова, в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.

Зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин ранее заявил, что многие компании в России на фоне рекордно низкой "за современную историю" безработицы жалуются на нехватку сотрудников. Заботкин отметил, что нынешняя ситуация не похожа на ту, которая наблюдалась в пандемию, когда был спад и провал спроса на рабочую силу.

В конце сентября России предсказали резкое сокращение числа трудоспособных граждан.