В бюджете удвоят финансирование технологических проектов

Из федерального бюджета планируют направить в два раза больше средств на достижение технологического лидерства, сказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.

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По его словам, технологическое лидерство — ключевой проект. В 2025 году на эту сферу выделят 1,7 триллиона рублей, в 2026 году — 2,1 триллиона, и в 2027 году — 2,3 триллиона рублей. В текущем году на это направляли около триллиона рублей, отметил Антон Силуанов.

Продлжатся проекты в авиастроении — на это выделят более 50 миллиардов рублей ежегодно.

«Здесь и улучшение летных характеристик, сертификация, НИОКР — все то, что требуется для придания нового качества нашей авиатехники», — сказал Силуанов.

Также бюджетные деньги пойдут на развитие судостроения, радиолектроники, станки, беспилотные авиасистемы.