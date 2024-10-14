Минтруд оценил ситуацию с безработицей в России

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков счел ситуацию на рынке труда в России стабильной. По его словам, безработица держится на уровне 2,4%, что является минимальным значением, передает агентство «Прайм».

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Соответствующие заявления Котяков сделал в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Министр отметил, что в некоторых сегментах экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.

Он подчеркнул, что в условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособия безработным, поэтому наращиваются объемы финансирования других мероприятий.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Центральном федеральном округе. Как уточнила она, там показатель составил 1,8% по методологии международной организации труда.