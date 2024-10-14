Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков

Глава Минфина России Антон Силуанов выступает против дополнительного повышения налоговой нагрузки на банки в части их прибыли, так как кредитным организациям нужен капитал для финансирования развития российской экономики.

"У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки. Чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. <…> Здесь изымать дополнительно прибыль… вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал", - сказал Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

В сентябре Банк России повысил прогноз прибыли банковского сектора РФ на 2024 год с 3,1-3,6 трлн рублей до 3,3-3,8 трлн рублей. При этом ЦБ сохранил прогноз прибыли сектора на 2025 год на уровне 2,7-3,2 трлн рублей.