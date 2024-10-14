Спрогнозировано очередное повышение ключевой ставки

Не исключено, что Банк России повысит ключевую ставку на заседании Совета директоров в октябре. С таким заявлением выступил в беседе с журналистами зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

Напомним, что 13 сентября во время заседания Совета директоров Центробанка России было принято решение повысить ключевую ставку до 19%. ЦБ не исключил ее дальнейшего повышения. Также ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что ключевая ставка Банка России превысит уровень в 20%. Следующее заседание запланировано на 25 октября 2024 года.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев заявил «Известиям», что на предстоящем заседании Совет директоров Центрального банка (ЦБ) РФ, вероятно, увеличит ключевую ставку. Он допустил, что показатель продемонстрирует рост до 20%.

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Также глава департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко ранее заявил, что в текущих условиях повышение ключевой ставки до 20% в октябре — реализация базового сценария.