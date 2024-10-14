Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро за счет активов РФ

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил предоставление кредита Киеву на 35 миллиардов евро за счет доходов от замороженных активов РФ. Ранее с таким предложением выступила Еврокомиссия. Российская газета

«Предложение принято большинством голосов без изменений», — сообщил евродепутат Берд Лан. Газета.Ru

Этот кредит €35 млрд со стороны ЕС призван стать частью кредитной линии Группы семи, которая должна составить в общей сложности $50 млрд, или €45 млрд. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что, возможно, остальные страны G7 «могут выделить немного больше средств, тогда Еврокомиссия «сможет немного снизить европейскую часть кредита €35 млрд». ТАСС