Париж потребует ввести более жесткий контроль за поставками СПГ из РФ

Франция и ряд других государств ЕС намереваются призвать к более строгому отслеживанию импорта российского сжиженного природного газа с тем, чтобы добиться энергетической независимости от России, пишут обозреватели Джон Эйнджер и Эва Круковска в статье для Bloomberg.

Поставки российского СПГ в Европу продолжают расти, несмотря на призывы к сокращению со стороны лидеров ЕС, пояснили авторы статьи.

На фоне этого, пояснили обозреватели, Париж и его союзники желают ужесточить положения о прозрачности, вошедшие в 14-й пакет ограничительных мер против России.

«Мы считаем важным обеспечить полную прозрачность импорта российского газа и пролить свет на поставщиков природного газа, которые импортируют российский СПГ, чтобы разработать адекватные решения для эффективного устранения нашей зависимости от импорта газа из России», — говорится в подготовленном французскими экспертами документе.

Журналисты пояснили, что в Люксембурге во вторник, 15 октября, пройдет встреча министров энергетики стран ЕС. Главы ведомств обсудят цены на энергоносители и подготовку к зимнему периоду.