В Будапеште рассказали о возможной сделке Венгрии с «Газпромом» на 2025 год

Венгрия и «Газпром» обсуждают сделку на следующий год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены. Для увеличения объемов импортируемого топлива планируют задействовать весь потенциал «Турецкого потока», рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

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На газовом форуме «Газпром» и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

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«По сути мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно дополнительное соглашение на последний квартал этого года, которое охватывает дополнительные объемы газа по цене, гарантирующей конкурентоспособность ценообразования», — отметил Сийярто.

Сейчас, по его словам, ведутся переговоры о сделке на следующий год. По его словам, сделка будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.

8 октября Петер Сийярто рассказал, что Венгрию не коснется возможная остановка транзита газа из России через Украину. Он уточнил, что поставки в основном идут через «Турецкий поток». Также Будапешт готов оказать помощь другим странам Европы, на которых остановка транзита повлияет больше, рассказал дипломат.

В сентября Сийярто также заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину в 2025 году уже не столь важно для Венгрии, поскольку топливо страна может получать через газопровод «Турецкий поток».