Бельгия выступила за создание механизма отслеживания "российских молекул СПГ"

Бельгия испытывает сложности с выполнением 14-го пакета санкций Евросоюза в отношении запрета реэкспорта и транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, поэтому призывает создать европейский механизм молекулярного анализа СПГ из России с целью его отслеживания.

Об этом заявила журналистам министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен по прибытии на встречу министров энергетики ЕС в Люксембурге.

"Что касается российского СПГ и применения 14-го пакета санкций, Бельгия наблюдает удвоение поставок СПГ, вероятно предназначенного для повышения энергобезопасности в странах Европы. Однако у нас есть проблемы с выполнением 14-го пакета санкций ЕС, поэтому мы призываем к созданию механизма отслеживания происхождения газа, отслеживания российских молекул СПГ, чтобы санкции применялись эффективно и мы перестали финансировать военную машину России", - сказала она.

Ван дер Стратен признала, что призывы полностью запретить поступление российского СПГ в европейские порты реализовать невозможно из-за отсутствия консенсуса.

14-й пакет санкций ЕС против России был введен в июне, он, в частности, предусматривает запрет на реэкспорт российского СПГ через европейские порты в страны за пределами сообщества.