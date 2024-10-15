Россия в сентябре нарастила экспорт нефти

Россия увеличила в сентябре нефтяной экспорт на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 7,5 млн б/с, при этом доходы от нефтяных поставок снизились на $0,8 млрд - до $14,7 млрд. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Экспорт непосредственно нефти в сентябре вырос на 420 тыс. б/с - до 4,84 млн б/с. Трубопроводный экспорт увеличился на 130 тыс. б/с - до 1,41 млн б/с. Поставки нефтепродуктов при этом подросли примерно на 100 тыс. б/с - до 2,7 млн б/с.

МЭА также отмечает, что в сентябре экспорт российской нефти марки Urals находился на максимальном за пять месяцев уровне.

Дисконт российской нефти Urals в порту Приморск сократился в сентябре на $0,45 - до $12,78 за баррель. А в порту Новороссийск скидка Urals к Brent немного подросла - на $0,06, до $12,51 за баррель. Дисконт на нефть марки ВСТО к сорту Dubai снизился на $0,36 - до $5,11 за баррель.