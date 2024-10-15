Bloomberg: ЕС сомневается в способности протянуть зиму без российского газа

Министры энергетики Европы встречаются в Люксембурге, чтобы обсудить импорт российского природного газа, который все еще поступает транзитом из Украины, несмотря на продолжение конфликта, сообщает Bloomberg.

На встрече представители ЕС обсудят, насколько регион готов к зиме, поскольку 31 декабря истекает срок действия ключевого соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом. Необходимость поддержания энергетической безопасности уже вынудила ЕС искать новые источники поставок топлива, повысила цены на энергоносители и оказала давление на энергосистему региона.

Будущее транзита через Украину является ключевой неопределенностью в преддверии зимнего сезона 2024-25 года. В связи с приближающимся истечением срока действия контракта Словакия и Австрия высказались в поддержку продолжения транзита.

По оценкам экспертов, объем поставок должен составить около 10-11 миллиардов кубометров, чтобы достичь уровня, необходимого для бесперебойной транспортировки по обширной трубопроводной системе Украины. Более низкие уровни будут означать необходимость закачки дополнительного газа, что сделает операцию нерентабельной.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна сама принимать решение относительно трубопровода. Киев вправе действовать надлежащим и ответственным образом.

Существуют значительные риски того, что транзит через Украину будет прекращен с января 2025 года, отметило Международное энергетическое агентство (МЭИ). Хотя политическое соглашение все еще может быть достигнуто, при этом возможность перенаправления объемов транзита через Турцию ограничена, поскольку в трубопроводной системе "Турецкий поток" нет дополнительных мощностей.

Транзит российского газа через Украину обеспечил лишь небольшую долю от общего спроса Европейского союза на газ в 2023 году, однако прекращение этих поставок существенно повлияет на некоторые рынки Центральной и Восточной Европы и Молдову.