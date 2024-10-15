Секонд-хенды теряют популярность в России

Продажи одежды и обуви в магазинах секонд-хенд в России значительно снизились. Об этом сообщается в исследовании компании "Чек Индекс" .

По данным экспертов, количество покупок в этом сегменте упало на 19% за период с января по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сейчас этот сектор переходит в узкую нишу в связи с ростом реальных располагаемых доходов граждан и предпочтением потребителем новой одежды", — отмечают аналитики.

При этом средний чек покупки в секонд-хенде вырос на 14%, достигнув 794 рублей. Эксперты связывают снижение продаж с общим падением спроса на одежду и обувь из-за теплой погоды в европейской части России, а также с переходом покупателей на онлайн-площадки.

До этого россиянам рассказали , как можно экономить на еде. Эксперт Ольга Матвеева предложила планировать рацион заранее, составлять списки покупок и использовать кешбэк-сервисы. Она также посоветовала делать оптовые закупки и заготовки из сезонных продуктов для дополнительной экономии.