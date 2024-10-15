ФНС оценила промежуточные итоги эксперимента по введению АУСН в регионах

Федеральная налоговая служба (ФНС) России положительно оценила промежуточные результаты эксперимента по введению автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН) в четырех пилотных регионах

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"По информации ФНС России, промежуточные результаты проведения эксперимента по введению АУСН в четырех пилотных регионах положительные. По просьбе субъектов РФ было принято решение о расширении географии АУСН. Распространить возможность применения режима АУСН на всей территории России планируется с первого января 2025 года. Каждый регион будет вводить АУСН на своей территории своим региональным законом", - отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе министерства сообщали ТАСС, что Минфин получил предложение "Опоры России" о расширении перечня регионов, в которых применяется АУСН, уже с 2025 года, а не с прежде запланированного срока 1 января 2026 года.

Эксперимент с применением АУСН действует с 1 июля 2022 года в четырех субъектах Российской Федерации - в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В рамках пилота налог для предпринимателей автоматически рассчитывается ФНС на основании данных банков и личного кабинета налогоплательщика, а социальные взносы покрываются из бюджета. Ставка налогообложения в таком случае немного выше, чем при обычном УСН, и составляет 8% для налога с доходов и 20% в режиме "доходы минус расходы".

Перейти на АУСН имеют право индивидуальные предприниматели и компании с численностью работников не более пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей.