ГД приняла закон о повышении отчислений от проведения лотерей

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о поэтапном повышении с 2025 года отчислений от проведения лотерей, базой для расчета отчислений будет сумма выручки от лотереи за квартал. Документ внесен правительством РФ.

Сейчас размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда. Согласно принятому закону, базой для расчета отчислений будет сумма выручки от лотереи за квартал. При этом на 2025 год ставка устанавливается в размере 4,2%, в 2026 году она повышается до 4,5%, в 2027 году - до 5% и с 2028 года она будет составлять 5,5%.

Прогнозируемый размер дополнительных поступлений в федеральный бюджет в виде целевых отчислений от лотерей составляет: в 2025 году - 3,834 млрд рублей, в 2026 году - 4,108 млрд рублей, в 2027 году - 4,564 млрд рублей, в 2028 году - 5,021 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.