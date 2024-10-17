Набор продуктов для новогоднего стола за год подорожал на 1,43%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость продуктов к новогоднему столу за год выросла на 1,43% и в октябре 2024 года составила 11,74 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации "Руспродсоюз".

Как уточнили в ассоциации, в состав продуктов к празднику вошла красная икра, красная рыба, колбаса полукопченая и варено-копченая, колбаса вареная и сырокопченая, сыр, майонез, яблоки, бананы, апельсины и шампанское.

Таким образом, в октябре 2024 года стоимость красной икры в России снизилась на 3,8% по сравнению с октябрем прошлого года, до 6 030 рублей за 1 кг, в то время как цены на красную рыбу выросли на 7%, до 1 161,2 рубля за 1 кг. Также за год выросла стоимость шампанского - на 8,8% и составила 503,6 рубля за литр.

По данным ассоциации, цены на колбасу полукопченую и варено-копченую за этот период выросли на 7,5%, до 669,9 рубля за 1 кг, колбасу вареную - на 8,1%, до 538,2 рубля за 1 кг, колбасу сырокопченую - на 9,5%, до 1 280,5 рубля за 1 кг.

Кроме того, стоимость сыра за год выросла на 8,1%, до 822,4 рубля за 1 кг, майонеза - на 3,86%, до 286,9 рубля за 1 кг, яблок - на 18,8%, до 142,2 рубля за 1 кг, бананов - на 3,5%, до 145,3 рубля за 1 кг. Стоимость апельсинов за год снизилась на 12,15% и составила 159,8 рубля за 1 кг.