Госдума расширила антиотмывочные нормы на участников платформы цифрового рубля

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на кредитные организации - участников платформы цифрового рубля. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В частности, законопроектом предусматривается многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований, предусматривающая вовлечение как кредитных организаций - участников платформы, так и непосредственно оператора платформы (Банка России). Основной "противолегализационный" функционал будет возложен на оператора платформы (Банк России), в рамках которого за ним закрепляются основные обязанности на постоянной основе реализовывать меры, предусмотренные политикой платформы цифрового рубля, - специальным внутренним документом, регламентирующим "противолегализационную" политику на платформе. Кроме того, оператор платформы обязан назначать должностное лицо, ответственное за реализацию политики платформы цифрового рубля.

При приеме на обслуживание и при обслуживании пользователей платформы ЦБ сможет оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы (за исключением кредитных организаций) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций. Также ЦБ сможет применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и проверять наличие среди пользователей платформы организаций и физлиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Кроме того, ЦБ будет представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю (перечень таких операций будет определяться соглашением между Банком России и Росфинмониторингом), а также сведения о подозрительных операциях (подозрительной деятельности).

Согласно проекту закона, ЦБ также будет сообщать Росфинмониторингу об операциях, приостановленных в соответствии с антиотмывочным законодательством, о случаях расторжения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы, отнесенным оператором платформы к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.

По запросу Росфинмониторинга ЦБ должен будет отказаться от заключения договора счета цифрового рубля с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, который отнесен в платформе "Знай своего клиента" к группе высокой степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, а также с лицами, в отношении которых в соответствии с законом должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В законопроекте также прописаны случаи, в которых ЦБ обязан расторгнуть договор счета цифрового рубля с пользователем платформы. Банк России также будет обязан ежегодно представлять на рассмотрение Национального финансового совета отчет о деятельности оператора платформы по выполнению им на платформе функций в "противолегализационной" сфере.

Решения ЦБ можно будет обжаловать

Законопроект также устанавливает механизм обжалования принятых оператором платформы решений, аналогичный тому механизму, который действует в настоящее время в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Такой механизм предусматривает поэтапное обжалование принятого решения сначала на уровне оператора платформы, а затем при необходимости на уровне межведомственной комиссии, созданной при Банке России с участием Федеральной таможенной службы, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также присоединившихся к участию в рассмотрении таких вопросов общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций.

За участниками платформы (кредитными организациями) сохраняется требование о проведении идентификации клиентов - пользователей платформы, а также закрепляется обязанность передавать их идентификационные данные оператору платформы. Также проект документа предусматривает новый вид обязательного контроля для кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля, обусловленный совершением операций по зачислению и списанию денежных средств на счет (со счета) цифрового рубля и соответственно списанием и зачислением таких средств с банковского счета или электронного кошелька (на банковский счет или электронный кошелек) клиента.

Помимо этого, законопроектом вносится корреспондирующее изменение в закон "О банках и банковской деятельности", допускающее отзыв Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в связи с неоднократным в течение года нарушением участником платформы антиотмывочных требований.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.