Минфин предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь
С 1 января 2025 года предлагается повысить минимальные розничные цены на цены на водку, коньяк, бренди. Проект приказа об этом подготовил Минфин.
Так, минимальную розничную цену предлагается поднять на 50 руб. - с 299 руб. до 349 руб. за бутылку 0,5 литра, на коньяк на 95 руб. - с 556 руб. до 651 руб., на бренди на 69 руб. - с 403 руб. до 472 руб.
Индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку обычно связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь с содержанием спирта свыше 9%, а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, поясняли в Минфине.
Так, с 1 января 2025 года планируется повышение ставки акциза на крепкий алкоголь более 18% с 643 руб. до 673 руб. за 1 литр безводного этилового спирта. Кроме того, в Госдуму внесены законопроект (изменения в Налоговый кодекс), которым предусмотрено также повышение ставки акциза на алкогольную продукцию свыше 18% до 740 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, говорится в обосновании к проекту приказа.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленному Минэкономразвития, уровень инфляции на конец 2024 года составит 4,5%. Также происходит рост затрат на производство алкогольной продукции.
"Таким образом, недобросовестные участники рынка, которые не уплачивают налоги, будут иметь конкурентное преимущество относительно добросовестных участников рынка, поскольку действующие минимальные цены, установленные приказом Минфина…, не смогут покрыть возникающие у них расходы", - поясняют авторы проекта.