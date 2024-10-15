Минфин предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь

С 1 января 2025 года предлагается повысить минимальные розничные цены на цены на водку, коньяк, бренди. Проект приказа об этом подготовил Минфин.

Так, минимальную розничную цену предлагается поднять на 50 руб. - с 299 руб. до 349 руб. за бутылку 0,5 литра, на коньяк на 95 руб. - с 556 руб. до 651 руб., на бренди на 69 руб. - с 403 руб. до 472 руб.

Индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку обычно связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь с содержанием спирта свыше 9%, а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, поясняли в Минфине.

Так, с 1 января 2025 года планируется повышение ставки акциза на крепкий алкоголь более 18% с 643 руб. до 673 руб. за 1 литр безводного этилового спирта. Кроме того, в Госдуму внесены законопроект (изменения в Налоговый кодекс), которым предусмотрено также повышение ставки акциза на алкогольную продукцию свыше 18% до 740 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, говорится в обосновании к проекту приказа.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленному Минэкономразвития, уровень инфляции на конец 2024 года составит 4,5%. Также происходит рост затрат на производство алкогольной продукции.