ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал наценку на хлеб в торговых сетях аномально высокой. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

Шаскольский согласился, что наценка торговых сетей может быть высокой на другие, не социально значимые товары. "Но на хлеб - это избыточно, на наш взгляд", - подчеркнул глава ФАС (цитата по ТАСС).

Комментируя причину такой наценки, Шаскольский пояснил, что такова особенность политики торговых сетей. При этом он добавил, что, допуская высокую наценку на хлеб, торговые сети таким образом оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя.

Ранее ФАС проанализировала цены на хлеб в крупнейших торговых сетях России и выявила, что наценка на наиболее востребованный населением хлеб в среднем составляет 60%, а в ряде случаев превышает 100%.

В конце сентября служба также сообщала, что проверит цены на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях. Речь шла в том числе о хлебе, молоке, мясе и овощах из "борщевого набора".