ГД приняла в I чтении усиление госконтроля за оборотом драгоценных камней

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении госконтроля за оборотом драгоценных камней в России. Проект, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Предусмотренные законопроектом новшества призваны обеспечить надлежащий контроль в этой сфере и воспрепятствовать нелегальному обороту драгоценных камней, отмечал ранее Аксаков в Telegram-канале. Объемы ежегодного оборота бриллиантов на территории России составляют порядка 420 тыс. карат, при этом около 200 тыс. карат находятся на рынке нелегально, указал депутат. В настоящее время работы по сертификации драгоценных камней осуществляют частные геммологические лаборатории, при этом законодательно не установлены, в частности, критерии для осуществления этой деятельности, требования к наличию соответствующих специалистов и оборудования, пояснил он.

Согласно проекту, правительство РФ наделяется полномочиями по определению перечня драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них с указанием кодов драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также порядка подтверждения соответствия драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. Федеральные исполнительные органы власти наделяются полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по введению требований к этой продукции, стандартизации правил и методов исследований и измерений.

Функции по подтверждению соответствия драгоценных камней предлагается закрепить за тремя государственными лабораториями (судебно-экспертными учреждениями Минюста России, межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты лабораторных исследований и геммологической экспертизы, Гохраном России).

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.