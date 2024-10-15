Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Министерство финансов России проведет 16 октября аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26242 с погашением 29 августа 2029 года и ОФЗ-ПД выпуска 26248 с погашением 16 мая 2040 года. Облигации будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.