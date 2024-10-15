ЦБ: возвращение инфляции к уровню 4% в 2025 году потребует ужесточения ДКП

Возвращение инфляции на уровень 4% в 2025 году, вероятнее всего, потребует продолжения курса на ужесточение денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ России «О чём говорят тренды».

«В условиях значительного повышения утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 г. с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в ЦБ заявили, что реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции снизился на 4,2% в сентябре.