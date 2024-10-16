Агроэкспорт из Таджикистана в Россию с начала года вырос более чем на 30%

По итогам первых девяти месяцев Таджикистан нарастил поставки агропродукции на российский рынок почти на треть по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства республики Нигину Анвари.

При этом импорт из РФ в республику за январь — сентябрь вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года.

«Доля агропроизводственных товаров составляет более чем 70% в общем объеме внешнеторгового баланса наших стран», — подчеркнула Анвари.

В прошлом месяце в Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов. Основная доля жалоб связана с тяжелыми условиями труда и ограниченным медицинским обслуживанием.