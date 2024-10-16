В банковской системе России образовался финансовый «тромб»: предприниматели несут деньги в банки, так как не могут пустить их в оборот, заявил эксперт по финансам МГО «Опора России», гендиректор FinHelp Павел Вешаев.

Его слова приводит «Российская газета».

«Феномен «денежного затоваривания» на банковских депозитах — это признак неуверенности бизнеса в завтрашнем дне», — отметил финансист.

С начала 2024 года число клиентов малого и среднего бизнеса с открытыми вкладами выросло на 40%. При этом объем размещения подскочил в среднем на 54%. Базовая ставка по депозитам для предпринимателей сейчас составляет 19,5% годовых.

По данным Центробанка РФ, в сентябре 2023-го депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц составляли 40,7 трлн рублей, в этом году сумма достигла 48,2 трлн рублей.

До этого стало известно, что жители Центральной России хранят на вкладах 25 трлн рублей.