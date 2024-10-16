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Набиуллина назвала универсальный QR-код инфраструктурным стандартом для платежей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что универсальный QR-код является инфраструктурным стандартом для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка.

Набиуллина поспорила с Грефом о едином QR
© РИА Новости

Об этом она сказала во время выступления на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

«Наша цель — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные для всех условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу универсального QR. Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — заявила глава ЦБ.

На это возразил глава Сбербанка Герман Греф, сказав, что внедрение универсального QR создает на рынке монополию со стороны регулятора. «Мы за универсальный, мы против монопольного», — добавил он.

«Десять стандартов — это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт — нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию», — ответила Набиуллина.

15 октября сообщалось, что ЦБ РФ планирует изучить возможность создания уникальных QR-кодов для оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).

QR-код работает следующим образом: клиент продемонстрирует его при совершении покупки, продавец его сканирует. Отмечалось, что благодаря новому механизму процесс оплаты товаров или услуг будет проходить быстрее и удобнее.