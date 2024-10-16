Набиуллина поспорила с Грефом о едином QR

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что универсальный QR-код является инфраструктурным стандартом для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка.

Об этом она сказала во время выступления на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

«Наша цель — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные для всех условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу универсального QR. Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — заявила глава ЦБ.

На это возразил глава Сбербанка Герман Греф, сказав, что внедрение универсального QR создает на рынке монополию со стороны регулятора. «Мы за универсальный, мы против монопольного», — добавил он.

«Десять стандартов — это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт — нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию», — ответила Набиуллина.

15 октября сообщалось, что ЦБ РФ планирует изучить возможность создания уникальных QR-кодов для оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).

QR-код работает следующим образом: клиент продемонстрирует его при совершении покупки, продавец его сканирует. Отмечалось, что благодаря новому механизму процесс оплаты товаров или услуг будет проходить быстрее и удобнее.