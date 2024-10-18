Россия направила 78% экспорта нефти в Индию и Китай в 2023 году

Россия в 2023 году нарастила до 78% долю экспорта своей нефти двум партнерам по БРИКС - Индии и Китаю - против 32% в 2021 году, говорится в докладе "Энергия БРИКС+: двигатель нового мирового порядка" международного дискуссионного клуба "Валдай" за авторством замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, который имеется в распоряжении ТАСС.

При этом странам БРИКС еще предстоит создать систему расчетов за энергоресурсы, которая не будет уязвима перед санкциями США.

"Когда страны "Группы семи" решили задавить российскую экономику и энергетику санкциями, альтернативные механизмы торговли, включая перевозки, страхование и расчеты за энергоносители, пришлось создавать в пожарном режиме и практически с нуля. Поставки нефти из России в Индию в 2023 году выросли в 18 раз по сравнению с 2021 годом (с 4,5 до 82 млн тонн), а в Китай - на треть (с 80 до 107 млн тонн). В результате 78% российского экспорта сырой нефти пришлось на этих двух партнеров по БРИКС, хотя еще в 2021 году их доля составляла 32%", - сказано в документе.

Вместе с тем втрое (с 12 до 36 млн тонн) выросли поставки нефтепродуктов из Индии и Китая в Европу, отмечается в докладе.

Кроме того, существенно продвинулся процесс изменения системы расчетов, который затронул не только оплату за российские энергоресурсы, "которые были вытолкнуты санкциями из финансовой системы США и Европы", но и других экспортеров. Так, Саудовская Аравия не стала продлевать истекшее в этом году пятидесятилетнее соглашение с США о торговле нефтью исключительно за американские доллары.

"Параллельно были заключены пробные сделки по продаже саудовской нефти Китаю за юани, что подчеркивает необходимость институализации и систематизации работы по созданию внутри БРИКС устойчивой системы расчетов и обслуживания торговли энергоресурсами, которая не будет уязвима перед угрозами односторонних санкций или иных недружественных шагов со стороны США и их сателлитов по группе развитых стран", - заключает автор доклада.

Весной вице-премьер России Александр Новак сообщал, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году стали одним из основных направлений поставок российских углеводородов. Всего в 2023 году в этот регион было поставлено 80% от российского экспорта нефти и 35% экспорта нефтепродуктов.