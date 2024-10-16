Власти Петербурга объяснили, зачем изымают миллиарды из транспортной сферы

Петербургские депутаты поддержали осеннюю корректировку бюджета в первом чтении.

В рамках заседания заксобрания Северной столицы некоторых депутатов смутило изъятие денег из транспортной сферы.

«Изъятие носит сугубо технический характер», – уточнил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Это деньги, которые связаны со строительством метрополитена, добавил представитель власти. Он рассказал, что в настоящее время нет необходимости в передачи в конце года этих средств «Метрострою Северной Столицы». При этом Корабельников уверен, что изъятие не повлияет на темпы строительства метрополитена.

Некоторые депутаты отметили, что данное предложение является негативным. Дело в том, что многие станции подземки до сих пор не построены. Парламентарии также обсудили вопросы, связанные с зарплатами транспортников.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что бюджет Петербурга остается дефицитным.