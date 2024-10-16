В "Гознаке" заявили, что в РФ доля безналичных платежей может превысить 85%

Доля безналичных платежей в России по итогам года может превысить уровень в 85%, тренд на уменьшение объема расчетов наличными продолжается, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024.

"Сейчас с ростом ключевой ставки Банка России и ростом ставок привлечения банками количество наличных денег несколько уменьшилось, но здесь вопрос не в том, сколько денег на руках, а в какой мере они используются для накопления и расчетов. Мы видим ситуацию уменьшения объема расчетов наличными. И есть основание полагать, что доля безналичных платежей в 2024 году превысит 85%", - сказал он.

Трачук отметил, что такая тенденция связана с ростом удобства и перечня различных инструментов безналичной оплаты.

Ранее ЦБ сообщал, что доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 года превысила 83,4%, что на 5,3 п.п. выше, чем в 2022 году. В ЦБ отмечали, что это один из самых высоких показателей в мире. По итогам 2024 года регулятор ожидает этот показатель на уровне 84-85%.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство.