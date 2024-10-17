В ВТБ рассказали, какие способы оплаты могут вытеснить карты и наличные

По мнению более трети клиентов ВТБ, на горизонте пяти лет СБП и QR-коды будут самыми востребованными способами оплаты. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования кредитной организации.

Россияне считают, что в топ-5 популярных способов оплаты войдут биометрия (лицо, голос, сетчатка) и цифровые рубли, которые власти готовятся внедрить в России.

Согласно результатам исследования, сейчас россияне чаще всего выбирают для оплаты банковские карты (86% населения в возрасте от 18 до 65 лет), СБП (73%), наличные (60%). С помощью QR-кода оплачивают товары и услуги 52% респондентов, через банковское приложение или MirPay - 45%. В приложениях маркетплейсов или социальных сетях рассчитываются 39% граждан.

Опрос проводили в период 1 по 10 октября, участниками стали 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что банкам запретят брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства (с2g-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Мера начнет действовать с 1 ноября. В данном случае предполагается оплата детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее.