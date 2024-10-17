Российским угольщикам спрогнозировали новые потери

Российские угольные компании скоро ждут новые потери из-за снижения цен на энергоноситель в Азии, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз Neft Research.

По оценкам аналитиков, в первом квартале 2025 года уголь в регионе подорожает на 8% до $94, но уже во втором квартале цена опустится до $89, а в конце следующего года – до $80. В 2026 году стоимость угля будет около $77 за тонну, что на 11,5% ниже текущего уровня.

Дело в том, что российские угольщики уже терпят убытки от экспорта из-за роста себестоимости добычи. За год доля убыточных предприятий угольной отрасли в РФ выросла в полтора раза.

Между тем ряд аналитиков прогнозируют рост вывоза российского угля к 2030 году на фоне просадки конкурентов.