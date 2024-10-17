В России предложили ввести минимальную цену на пиво

Власти должны задуматься над введением минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво и пивные напитки, чтобы не допустить снижения качества продукта на фоне заметного роста акциза. С таким предложением в Министерство финансов обратилось бизнес-объединение «Опора России», узнал Forbes.

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В письме, направленном на имя замглавы ведомства Алексея Сазанова, глава организации Александр Калинин указывает, что пивовары столкнулись со значительным ростом издержек из-за повышения цен на сырье, тару и расходные материал, удорожания труда, а также введения маркировки в сферу оборота пивоваренной продукции.

Еще в июне акциз на 2025 год проиндексировали с 26 до 27 рублей за литр, но теперь Госдума рассматривает повышение сразу до 30 рублей, то есть рост составит сразу 15 процентов. На этом фоне, подчеркивает Калинин, производители могут попытаться сохранить конкурентоспособные цены за счет экономии на характеристиках продукта.

Помимо введения МРЦ, «Опора России» предлагает ужесточить законодательные требования и требования ГОСТов, чтобы не допустить оптимизации производственных процессов и рецептов в ущерб качеству.

В Минфине, подтвердив получение письма, отметили, что для установления минимальных цен на пиво надо внести изменения в договор ЕАЭС. В настоящее время соответствующие новации прорабатываются в рамках рабочей группы объединения.

По подсчетам «Опоры России», МРЦ пива и пивных напитков для кеги должна составлять 100 рублей за литр, для пластиковой тары — 110 рублей, для стеклянных бутылок или алюминиевых банок — 130 рублей.

Первый зампред совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский напомнил, что классический рецепт изготовления пива требует потратить на производство 21 день, но ускоренные технологии, которыми пользуются некоторые крупные компании позволяют сократить сроки до трех-четырех дней. Такое пиво стоит гораздо дешевле.

Между тем исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов ожидает в случае введения МРЦ снижения продаж легальной продукции, ведь половина пива в России продается исключительно при предоставлении скидки. По его мнению, в результате бюджет недосчитается поступлений от налогов и акцизов.

Ранее сообщалось, что в период с апреля по август производство разливного пива в России увеличились на 39,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, до 685 миллионов литров.