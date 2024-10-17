Мишустин: РФ считает важным наращивание электронной торговли в БРИКС

Россия выступает за развитие цифрового предпринимательства, в том числе за наращивание объемов электронной торговли в объединении БРИКС.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам заседания Делового совета БРИКС.

"Считаем актуальным наращивание объемов электронной торговли и раскрытие потенциала искусственного интеллекта, - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина. - Важно развивать цифровое предпринимательство, улучшать условия для активного внедрения современных технологий крупными компаниями, малыми и средними предприятиями. Для решения такой задачи необходимо обеспечить проведение совместных научно-исследовательских работ, принятие общих этических стандартов, обмен опытом и лучшими практиками регулирования". "Все это поможет упрощению бизнес-контактов, даст импульс экономическому росту наших государств", - подчеркнул премьер.

Мишустин обозначил и другие приоритеты БРИКС "с учетом возрастающего санкционного давления, пренебрежения рядом стран нормами международного права и правилами ВТО (Всемирной торговой организации - прим. ТАСС)". Среди них - перестройка торгово-логистических цепочек, укрепление мировой экономики, обеспечение доступа к новым рынкам и формирование дополнительных возможностей для бизнеса.

Глава российского кабмина также выразил надежду, что деловое сообщество посодействует "повышению роли БРИКС в механизмах глобального управления, продвижению более справедливой системы международных отношений, укреплению объединения в статусе организующего начала для стран глобального Юга".