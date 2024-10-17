Госдума одобрила в I чтении особенности исполнения бюджетов в 2025 году

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливаются особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году и приостанавливается действие некоторых норм Бюджетного кодекса РФ. Документ инициирован правительством РФ и является частью "бюджетного пакета".

В части долговой политики предлагается продлить норму, предусматривающую возможность предоставления государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов в пределах общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию этой программы и (или) за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета. Также продлевается норма о праве субъектов РФ и муниципальных образований превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Для недопущения нарушения сроков реализации и снижения качества реализации инфраструктурных проектов, осуществляемых за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов, законопроектом предлагается установление мер ответственности в виде повышения процентной ставки вдвое.

В связи с изменениями в налоговом законодательстве предусматривается с 1 января 2025 года изменение норматива распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ. Также предусматривается приостановления действия норм Бюджетного кодекса, касающихся определения объема расходов федерального бюджета на дорожную деятельность.

Законопроектом предусмотрено предоставление начиная с 2025 года единого межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование, объем которого будет определяться в том числе с учетом валоризации величины расчетного пенсионного капитала, выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, возмещения расходов в связи с зачетом в страховой стаж отдельных периодов, реализации прав при установлении страховых пенсий отдельным категориям граждан, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также компенсации выпадающих доходов в связи с установлением пенсий граждан с учетом начисленных, но неуплаченных страховых взносов.

Оплата национализированных активов

Также, согласно документу, с 2025 года госкомпании должны будут оплачивать в федеральный бюджет 50% рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством на основании судебных решений. "Государственная корпорация (государственная компания) после принятия в 2025 году правительством Российской Федерации решения о передаче ей в качестве имущественного взноса Российской Федерации активов, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, обеспечивает перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданного актива, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в пояснительной записке.

В тексте законопроекта уточняется, что речь идет в первую очередь об акциях и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ, обращенных в собственность государства, однако механизм будет распространяться и на иное имущество, в отношении которого получено решение суда.

Госкомпании должны будут перечислить в федеральный бюджет половину стоимости активов в течение трех месяцев с момента их получения.